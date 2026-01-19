Ceyhan’da Refüje Çarpan Otomobil Dere Yatağına Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarpıp bariyerleri aşarak dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Ceyhan–Yumurtalık yolu Kurtkulağı Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ceyhan istikametine seyir halinde olan 01 HY 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce refüje ve uyarı levhalarına çarptı, ardından bariyerleri aşarak dere yatağına yuvarlandı.

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan üniversite öğrencisi 30 yaşındaki Abdulvahap Bilir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamuoyuna duyurulur.

ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP BARİYERLERİ AŞARAK DERE YATAĞINA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.