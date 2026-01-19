Ceyhan’da Refüje Çarpan Otomobil Dere Yatağına Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ceyhan'da kontrolden çıkan 01 HY 226 plakalı otomobil refüje çarpıp dere yatağına düştü: 1 ölü, 3 ağır yaralı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:57
Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarpıp bariyerleri aşarak dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Ceyhan–Yumurtalık yolu Kurtkulağı Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ceyhan istikametine seyir halinde olan 01 HY 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce refüje ve uyarı levhalarına çarptı, ardından bariyerleri aşarak dere yatağına yuvarlandı.

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan üniversite öğrencisi 30 yaşındaki Abdulvahap Bilir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

