Kocasinan Belediyesi Atölyeleri Fabrika Gibi: Yılda 32 Milyon TL Tasarruf

Kocasinan Belediyesi, atölyelerinde üretim ve bakım yaparak yılda 32 milyon TL tasarruf sağladı; araç ve park ekipmanları belediye bünyesinde onarılıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:13
Kocasinan Belediyesi, atölyelerinde yürüttüğü üretim ve bakım faaliyetleriyle bir yılda 32 milyon TL tasarruf sağlayarak "kendi kendine yeten belediye" anlayışını hayata geçiriyor.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ihtiyaçlarını fabrika gibi çalışan kendi atölyelerimizde üretiyoruz"

Atölyelerde üretim ve bakımın merkezi

Belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu kapsamlı bir alan olarak öne çıkıyor. Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bu merkez, çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik şekilde yürütülmesini sağlıyor.

"Atölyelerimiz, sanayi sitesindeki verimlilikle çalışarak ilçenin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda büyük bir tasarruf sağlayarak ekonomiye de önemli katkı sunuyor"

Hizmet yelpazesi ve ekonomik katkı

"Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Atölyemizde, park ve bahçelerde, kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve daha birçok ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerinin yerine yenilerini koyup, tamiri ve bakımı mümkün olan çöp konteynerlerini atölyemizde tamir edip boyayarak yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamiratı, boya işlemleri, arızalı olanların motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesislerimizde yapılıyor. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyor ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye büyük katkı sunuyoruz. Bu vesileyle titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum"

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmeti vermek için çalışmaları artırarak devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

