Kocasinan'da Ağız ve Diş Sağlığı Taraması — Çolakbayrakdar: "Sağlıklı nesil için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Kocasinan'da Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

Kocasinan Belediyesi, 17-23 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik kapsamlı bir ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Programda öğrencilere muayene yapılırken, doğru ağız ve diş bakımına ilişkin eğitimler de verildi.

Etkinlik detayları

Program kapsamında minik öğrencilere hem muayene yapıldı hem de doğru diş fırçalama teknikleri gösterildi. Etkinlik sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu setleri hediye edildi ve doğru ağız ve diş bakımının önemi üzerine bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın değerlendirmesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar konuya ilişkin, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha mutlu bireyler olarak yetişmeleri için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşlarda doğru alışkanlıkları edinmeleri, ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri birçok sağlık sorununu önleyecektir. Bugün burada minik öğrencilerin hem ağız ve diş sağlıkları kontrol ediliyor hem de onlara doğru diş fırçalama teknikleri öğretiliyor. Çocuklarımızın konuyu eğlenerek, öğrenerek ve bilinçlenerek kavraması bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri daha fazla okulumuzda gerçekleştirerek yaygınlaştıracağız. Amacımız, Kocasinan’da yaşayan her bir çocuğun sağlıklı bir gülüşe sahip olmasıdır. Bu anlamlı çalışmaya destek veren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin değerli hocalarına ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlığı için ortaya konulan her katkıyı kıymetli buluyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak eğitime, sağlığa ve çocuklarımıza yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Etkinlik, hem sağlık hizmeti sunması hem de farkındalık yaratması bakımından değerlendirildi ve okul çevresinde bilgilendirme amaçlı sunumlarla desteklendi.

