DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Kocasinan’da 'Hoş Geldin Bebek' 36 bin 220 Aileye Destek

Başkan Çolakbayrakdar, 2015'ten bu yana süren 'Hoş Geldin Bebek Projesi'yle 2025'te 3 bin 407 aile dahil toplam 36 bin 220 aileye destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:37
Kocasinan’da 'Hoş Geldin Bebek' 36 bin 220 Aileye Destek

Kocasinan’da 'Hoş Geldin Bebek' 36 bin 220 Aileye Destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ kapsamında 2025 yılında 3 bin 407 aileye, bugüne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 36 bin 220 aileye destek verdiklerini duyurdu.

Çolakbayrakdar'ın açıklaması

Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bugüne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 36 bin 220 aileye destek olduk. 2015 yılında 380 adet, 2016 yılında 3 bin 620 adet, 2017 yılında 4 bin 359 adet, 2018 yılında 3 bin 152 adet, 2019 yılında 4 bin 811 adet, 2020 yılında 2 bin 924 adet, 2021 yılında 3 bin 184 adet, 2022 yılında 3 bin 185 adet, 2023 yılında 2 bin 847 adet, 2023 yılında 4 bin 351 adet ve bu yıl ise 3 bin 407 adet olmak üzere toplam 36 bin 220 aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin bahtlarını açık etsin; onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin

Başvuru bilgileri

Kocasinan Belediyesi’nden ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kâğıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, 2015 YILINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘HOŞ GELDİN BEBEK...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, 2015 YILINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİ’ KAPSAMINDA 2025 YILINDA 3 BİN 407 AİLEYE, BUGÜNE KADAR İSE YENİ EVLAT SEVİNCİ YAŞAYAN 36 BİN 220 AİLEYE DESTEK OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, 2015 YILINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘HOŞ GELDİN BEBEK...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
5
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
6
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı
7
Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi