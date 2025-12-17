Kocasinan’da 'Hoş Geldin Bebek' 36 bin 220 Aileye Destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ kapsamında 2025 yılında 3 bin 407 aileye, bugüne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 36 bin 220 aileye destek verdiklerini duyurdu.

Çolakbayrakdar'ın açıklaması

Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bugüne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 36 bin 220 aileye destek olduk. 2015 yılında 380 adet, 2016 yılında 3 bin 620 adet, 2017 yılında 4 bin 359 adet, 2018 yılında 3 bin 152 adet, 2019 yılında 4 bin 811 adet, 2020 yılında 2 bin 924 adet, 2021 yılında 3 bin 184 adet, 2022 yılında 3 bin 185 adet, 2023 yılında 2 bin 847 adet, 2023 yılında 4 bin 351 adet ve bu yıl ise 3 bin 407 adet olmak üzere toplam 36 bin 220 aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin bahtlarını açık etsin; onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin

Başvuru bilgileri

Kocasinan Belediyesi’nden ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kâğıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

