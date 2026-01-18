Kocasinan'da Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Artıyor — Çolakbayrakdar: Sağlık Önceliğimiz

Kocasinan Belediyesi, Ramazan öncesi ekmek üretim tesisleri ve fırınlarda denetimleri artırdı; Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş sağlığının öncelik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:21
Kocasinan'da Ramazan Öncesi Fırın ve Ekmek Tesislerinde Denetimler Artıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde denetimleri sıkılaştırdı

Kocasinan Belediyesi; Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek üretim tesisleri ve fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler titizlikle kontrol ediliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir."

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uyum, üretim alanlarının temizliği, kullanılan hammaddelerin sağlığa uygunluğu ve üretimlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimler kapsamında gerekli tespitler yapılırken, işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denetimlerin rutin olarak büyük bir hassasiyetle yapıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş sağlığının her şeyin önünde geldiğini vurguladı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın sofralarına giren ekmeğin sağlıklı, hijyenik ve güvenilir olması bizim için büyük önem taşıyor. Denetimlerimizin temel amacı, halkımızın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Gıda üreten ve satan tüm iş yerlerinin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak denetimlerimizi titizlikle, düzenli ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu vesileyle kurallara uygun, özveriyle çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyor; Allah esnafımıza bol, bereketli ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir."

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunulması amacıyla denetim çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

