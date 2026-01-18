Nilüfer Modeli Dünyaya Örnek: Dayanışma Sofrası MUFPP'de Öne Çıktı

Nilüfer Belediyesi tarafından ekonomik kriz etkilerini hafifletmek ve gıdaya adil erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen Dayanışma Sofrası modeli, uluslararası alanda dikkat çekti. Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP) 2025 değerlendirmelerinde Nilüfer’in Kent Lokantaları, Halk Kart ve dijital uygulamalardan oluşan kapsayıcı sosyal destek ağını özel örnek olarak gösterdi.

Entegre dayanışma ağı

Uluslararası komitenin incelemesinde projenin en güçlü yönü, kısa vadeli yardımların ötesine geçmesi olarak öne çıktı. Değerlendirmede, Wageningen Ekonomik Araştırma Merkezi uzmanlarının da yer aldığı heyet, Nilüfer’in yalnızca gıda dağıtmadığını; dezavantajlı grupları kente entegre eden, insan onurunu koruyan ve toplumsal katılımı teşvik eden sürdürülebilir bir yapı kurduğunu vurguladı. Nilüfer, bu değerlendirmede Nairobi, La Paz ve Bangkok gibi kentlerle birlikte referans gösterildi.

Hayatın her alanına dokunan çözümler

Model, kent genelinde ve dijital platformlarda eş zamanlı işleyen bir sistem olarak tasarlandı. Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimi için açılan Nilüfer Kent Lokantası ve Nilbel Kafeler ağın en görünür yüzünü oluşturuyor. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Hacı Remziye Bakgör Aşevi ise dayanışmayı hanelere kadar taşıyor.

Teknolojinin iyilik için kullanıldığı uygulamalardan biri, Nilüfer Her Yerde mobil uygulaması üzerinden yürütülen Askıda Yemek sistemi. Bu uygulama bağışçı ile ihtiyaç sahiplerini dijital olarak bir araya getirirken, yardım süreci kimliklerin ifşa edilmediği, alan elin veren eli görmediği bir hassasiyetle yürütülüyor.

Ayrıca Halk Kart uygulaması sayesinde bin 250 ailenin gıda ihtiyacı karşılanabiliyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle eğitimine ara verme riski taşıyan üniversite öğrencilerine yönelik destekler de modelin ayrılmaz parçası; sınav dönemlerinde kütüphanelerde yapılan ikramlar ve çorba dağıtım noktaları gençlere hayati kolaylık sağlıyor.

Nilüfer’in Dayanışma Sofrası modeli, Sosyal ve Ekonomik Eşitlik alanında örnek teşkil ederek belediyecilikte bütüncül sosyal politika uygulamalarının nasıl uygulanabileceğine dair uluslararası bir referans niteliği taşıyor.

