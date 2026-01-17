Bakan Kacır: Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Türkiye'yi Üretim ve Teknolojide Yeni Lige Taşıyacak

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni, İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştirildi. Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve geniş bir protokol ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla sürdü.

Törende kimler vardı?

Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Kacır: "Türkiye küresel ölçekte üretim ve teknoloji üssü haline geldi"

Törende konuşan Bakan Kacır, son 23 yılda sanayi ve teknoloji alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekti ve şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz vizyon projelerle Türkiye’yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 273,4 milyar dolara ulaştı". Kacır, ihracat ve pazar çeşitliliğinde Türkiye’nin Çin’den Orta Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada öne çıktığını vurguladı.

Endüstri bölgeleri sanayinin lokomotifi olacak

Bakan Kacır, endüstri bölgelerinin stratejik yatırımlar için kritik önem taşıdığını belirterek modelin sanayiyi hızlı büyüten bir kalkınma aracı olduğunu ifade etti: "Endüstri bölgeleri modelimiz; stratejik yatırımlar için yüksek standartlı üretim alanları oluşturan, sanayimizi hızla büyüten en önemli kalkınma araçlarımızdan biridir. Bugün demir-çelikten savunma sanayine, otomotivden ileri malzemelere kadar birçok stratejik yatırım bu bölgelerde yükseliyor".

Kuzey Marmara Bölgesi ve temel atma

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi, 963 bin metrekare alanıyla adeta bir endüstriyel kent olarak planlandı. Bölgenin İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı sayesinde hem iç hem dış pazarlara hızlı erişim imkânı sunacağı vurgulandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, butona basarak bölgenin toplu temel atma törenini gerçekleştirdi.

