Yarıyıl Tatili Çocuk Göz Sağlığı İçin Fırsat

Yarıyıl tatili, öğrenim çağındaki çocuklar için göz muayenesi ve erken teşhis fırsatı. Tedavi edilmeyen görme sorunları okul başarılarını olumsuz etkileyebilir.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:45
Yarıyıl tatili çocukların göz sağlığı için fırsat

Çocukluk döneminde müdahale edilmeyen göz problemleri ilerleyen yıllarda sosyal ve günlük yaşamda ciddi güçlükler yaratabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, öğrenim çağındaki çocukların göz muayeneleri için sömestr döneminin en uygun zamanlardan biri olduğunu belirtiyor. Uzman, Medicana Bursa Hastanesi bağlantısını koruyarak çocukların hem fiziksel hem de mental olarak dinlendiği bu dönemde muayene ve tedavi işlemlerinin rahatlıkla planlanabileceğini vurguluyor.

Neden yarıyıl tatili ideal?

Yoğun geçen birinci eğitim döneminin ardından çocukların dinlenmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, şunları aktarıyor: 'Tatil dönemi, çocukların yaşadığı görme problemlerinin çözümü için de önemli bir zaman dilimi.' Tedavi edilmeyen görme bozukluklarının çocukların öğrenme kabiliyeti, derslere uyum ve kişilik gelişimini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen İpçioğlu, ailelerin erken tetkik yaptırarak önlem alması gerektiğini belirtiyor.

Sık görülen sorunlar ve işaretleri

Çocuklarda en sık rastlanan sorunlar arasında göz kayması, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık, astigmatizma ve konjonktivit bulunuyor. Erken teşhis konulmazsa; tahtayı yeterince iyi görememe, okurken satır atlama, cümleleri eliyle takip etme, bir gözü daha öne alarak kitaba bakma, televizyonu yakından seyretme, gözlerde sulanma ve ödev yaparken zorlanma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler doğrudan okul başarısını olumsuz etkileyebiliyor.

Ailelere öneriler

Göz bozukluğunun farkında olmayan ailelerin çocukların düşük başarısını öğrenme yetersizliğine bağlayabildiğini ifade eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, göz problemlerinin tedavi edilmemesi halinde göz tembelliğinin başlayabileceğini ve ilerleyen yıllarda görme kalitesinin daha ciddi oranda düşeceğini söylüyor. Bu nedenle çocuk göz sağlığı için 6 ayda bir düzenli kontrol yapılması, erken teşhis konulduğunda tedavi sürecinin daha kolay atlatılmasını sağlıyor.

Sonuç olarak, sömestr tatili hem dinlenme hem de çocukların görme sorunlarının tespit ve tedavisi için uygun bir zaman. Ailelerin bu dönemde çocuklarının göz muayenelerini yaptırmaları hem okul başarısını hem de yaşam kalitesini olumlu etkileyecektir.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

