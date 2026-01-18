Kastamonu'da Tespih Atölyesi: Her Tespih İçin İki Gün

Kastamonu'da hobi atölyesi: tespih yapımı iki günlük emekle hayat buluyor

Kastamonu'da hobi amaçlı tespih alıp satmakla başlayan ilgi, zamanla mesleğe dönüştü. Yusuf Ekşioğlu, merakını ileri taşıyarak kurduğu atölyesinde doğal taşlardan el yapımı tespihler üretiyor. Büyük emek gerektiren süreçte, bir tespihin üretimi ortalama iki gün sürüyor.

Merakla başlayan serüven

10 yıl önce tespih alıp satmakla işe başlayan Ekşioğlu, yıllar içinde ilgisinin artması üzerine 3 yıl önce Kastamonu'daki Aktarlar Çarşısı'nda atölyesini açtı. Atölyesinde hem yaptığı hem de topladığı tespihleri sergileyen Ekşioğlu, tespihi gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını belirtiyor.

"Tespih merakının alım satım yaparak başladığını ifade eden Ekşioğlu, \"Yaklaşık 10 yıldır tespih işiyle uğraşıyorum. Alım satımla başladığım serüven 10’uncu yılında dükkan açmakla sonuçlandı. Bu merak bir tespih alıp, sonra devamının gelmesiyle oluyor, daha sonra koleksiyon boyutu ortaya çıkıyor. Ben de bir tespih alarak başladım, daha sonra baktım ki elimdeki tespihler dükkan açacak boyuta gelmiş. Bunun ticaretini yapmayı düşündüm. 10 yıl önce sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladım. Tespih işi popüler bir hal almış. Daha sonra dükkan açmaya karar verdik. Merakla başladı ve gördük ki Türk milleti tespihi seviyor. Tespih kültürü Türkiye’de bambaşka bir noktada. Tespih erkeğin en güzel aksesuarlarından\" dedi."

El işçiliğinin değeri

Ekşioğlu, doğal taşların ve el işçiliğinin tespihin değerini artırdığını vurguluyor. Sanayileşmenin tespih üretimini kolaylaştırdığına dikkat çekerek el yapımı tespihlerin ayrı bir kıymeti olduğunu söylüyor.

"El işçiliğinde süreç uzun oluyor. Bir tespihin baştan sona bitiş aşaması iki günü buluyor. Makineleşmeden dolayı bin tane tespih yapan makineler var. Hal böyle olduğu için el işçiliği tespihler daha kıymetli oluyor" diye konuştu.

