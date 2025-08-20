Koçyiğit: Milli Dayanışma Komisyonu İddialarına Sert Yanıt

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Provokasyon ve iddialara tepki

İddiaları "yalan, dezenformasyon ve manipülasyon" olarak niteleyen Koçyiğit, sürece ilişkin şöyle konuştu:

"Biz aslında bu süreç başladığında bütün bu provokasyonları, algı operasyonlarını, yalan-yanlış haberler yapacaklarını çok iyi biliyorduk ama bunu bir milletvekilinin, üstelik de komisyona girmeyi kabul etmemiş, komisyon dışında kaldıktan sonra da sırf süreç dışında kaldı diye sürece sürekli çamur atmaya çalışan bir partinin milletvekilinin yapmış olmasının da tesadüf olduğunu düşünmüyoruz."

Komisyonun hedefleri ve talepler

Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonda farklı kesimlerin dinlenmesini önemsediklerini belirtti. Bütün taraflarla diyalog kurmanın komisyon çalışmalarını kolaylaştıracağını ve sürecin kalıcı olmasını sağlayacağını söyledi.

Komisyonda dinlemeler tamamlandıktan sonra silah bırakan PKK'lıların hukuki statüsünün belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer açıklamalar ve eleştiriler

Koçyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklandığını anımsatarak bazı belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi.

Ayrıca, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini eleştirerek memurların, emeklilerin ve işçilerin insanca yaşayacak bir gelire kavuşmasının bir lütuf olmadığını ifade etti.

Çankaya'daki olay ve provokasyon uyarısı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Çankaya'da araç yakan kişiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Dün Meclis Başkanı da bir açıklama yaptı. Şu anda resmi olarak İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklama var. Açıkçası farklı bir bilgiye biz de sahip değiliz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, bu sürecin sağlıklı yürümesi gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı yürümesi için de çok uzun bir sürece yaymamak gerekiyor. Zamana yayılan her şeyin provokasyona, sabotaja açık hale geldiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu ülkede, çözüm isteyenler kadar olmasa da çözüm istemeyen kesimlerin olduğu gerçeğini de iyi biliyoruz."

