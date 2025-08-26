DOLAR
Köln'de 'Silahsızlandır' Protestosu: Silah İhracatı Yapan Rheinmetall ve Elbit Hedefte

Köln'de Rheinmetall ve Elbit Systems gibi silah ihracatçılarına karşı 'silahsızlandır' temalı protestolar düzenlendi; gösteri yasağı Münster mahkemesi kararıyla kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:16
Köln'de 'Silahsızlandır' Protestosu: Silah İhracatı Yapan Rheinmetall ve Elbit Hedefte

Köln'de 'Silahsızlandır' Temalı Protesto: Silah İhracatı Yapan Firmalar Hedefte

Almanya'nın Köln kentinde, İsrail'in de aralarında yer aldığı ülkelere silah ihraç eden şirketlere karşı büyük bir protesto düzenlendi. Gösteride, silah üreticilerinin faaliyetleri ve ihracat politikaları eleştirildi.

Mahkeme Gösteri Yasağını Kaldırdı

Köln polisi tarafından getirilen gösteri yasağı, Münster Yüksek İdare Mahkemesinin "kamu güvenliği açısından herhangi bir tehdit görülmediği" hükmüyle kaldırıldı. Mahkeme kararının ardından protestocular sokaklara çıktı ve şirketleri hedef aldı.

Gösteri, özellikle Rheinmetall etrafında şekillendi; sol grupların öncülüğünde çok sayıda kişi, silah üreten ve ihracat yapan firmalara tepkisini gösterdi.

Hedefteki Şirketler ve Tesisler

Basında yer alan bilgilere göre, protestocuların hedefi arasında Rheinmetall ile birlikte İsrailli Elbit Systems da bulunuyor. Elbit'in Almanya'nın güneybatısındaki Ulm kentindeki tesisinin de göstericilerin hedefleri arasında olduğu belirtildi.

Gösterilerin Geleceği ve Firmaların Tepkisi

Alman basını, protestoların salı ve cuma günleri tekrarlanacağını ve gösterilerin silah firmalarının bulunduğu bölgelerde de devam edeceğini yazdı. Ayrıca eylemlerin önceden internet üzerinden bildirileceği ifade edildi.

Öte yandan, Alman silah üreticileri yaptığı basın açıklamalarında artan protestolar nedeniyle mülklerinin saldırıya uğrama riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Protestolar, silah ihracatı ve güvenlik politikalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı ve önümüzdeki günlerde yeni eylemlerin planlandığı bildiriliyor.

