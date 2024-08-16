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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ELN'ye Eleştiriler: Ekonomik Reform ve Müzakere İsteksizliği

Gustavo Petro, ELN müzakereleri ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ekonomik reform teklifine ilgi göstermediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 06:26
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ELN'ye Eleştiriler: Ekonomik Reform ve Müzakere İsteksizliği

Gustavo Petro'dan ELN'ye Sert Eleştiriler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, silahlı isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile devam eden barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu. Petro, ELN'nin müzakerelerde yeterince istekli olmamasından şikayet etti.

Ekonomik Reform Önerileri ve İlgisizlik

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Petro, müzakere sürecinde ELN'ye bir ekonomik reform teklifi yapıldığını belirtti. Hükümet, barış görüşmelerini ilerletmek için bu reformlarla birlikte toplumsal adaleti sağlama hedefinde olduğunu ifade etti.

Petro, “Gizli teklifin kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili bir sorun yok. ELN ile varılan anlaşmanın ilk maddesi, ekonomik reformu kapsıyor. Görünüşe göre, ELN bu konuya ilgi göstermiyor.” dedi.

Toplumsal Eşitsizliklere Çözüm

Hükümet müzakere ekibinin bir üyesi olan Senatör Ivan Cepeda, ELN'ye yönelik yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinin ilerletilmesi için öneride bulundu. “Müzakereleri kesen taraf biz olmayacağız. Hükümetin tutumu açık ve şeffaf. ELN, ülke için neler yapması gerektiğini belirtmeli.” ifadelerini kullandı.

ELN'den Tepkiler

ELN, önceki gün yaptığı bir basın açıklamasında, barış müzakereleri çerçevesinde hükümetle yapılan gizli anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Örgüt, beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayarak, hükümetten kendilerini terörist gruplar listesinden çıkarmasını talep etti. Aksi takdirde müzakerelerin durabileceğini belirtti.

Barış Müzakereleri Süreci

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında, 6 Şubat tarihinde, karşılıklı ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması kararlaştırılmıştı. Venezuela'nın garantörlüğünde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da duraklayan müzakereleri 22 Kasım 2022 tarihinde yeniden başlattı. Küba'da 2 Mayıs 2023'te gerçekleşen 3. tur müzakereler, 3 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olan bir ateşkes anlaşması ile sonuçlandı.

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