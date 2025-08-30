DOLAR
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki 'soykırım' tepkisi

Gustavo Petro, Gazze'deki yardım konvoylarına ilişkin görüntüler sonrası 'Bu soykırımı kabul eden herkes insanlığa karşıdır' dedi; Kolombiya 3 Mayıs'ta İsrail ile ilişkileri kesti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 07:36
Petro, X paylaşımıyla Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in açlığa mahkum ettiği Filistinlilerin insani yardım konvoylarına akın ettiği görüntülere ilişkin güçlü bir tepki gösterdi.

Petro, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı videoyla birlikte yaptığı açıklamada, olaylara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

'Bu soykırımı kabul eden herkes insanlığa karşıdır. Öyle bir şeyi hayvanlar bile yapmaz. O kişi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) sadece soykırımın basit bir suç ortağıdır, yeryüzünün ruhsal bir paryasıdır.'

Petro'nun paylaşımı uluslararası tepki ve dikkat çekerken, Kolombiya'nın daha önce attığı diplomatik adım da hatırlatıldı: Kolombiya, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs tarihinde İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Petro'nun açıklaması, bölgedeki insani krizin ve diplomatik gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi.

