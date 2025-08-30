Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki 'soykırım' tepkisi

Petro, X paylaşımıyla Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in açlığa mahkum ettiği Filistinlilerin insani yardım konvoylarına akın ettiği görüntülere ilişkin güçlü bir tepki gösterdi.

Petro, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı videoyla birlikte yaptığı açıklamada, olaylara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

'Bu soykırımı kabul eden herkes insanlığa karşıdır. Öyle bir şeyi hayvanlar bile yapmaz. O kişi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) sadece soykırımın basit bir suç ortağıdır, yeryüzünün ruhsal bir paryasıdır.'

Petro'nun paylaşımı uluslararası tepki ve dikkat çekerken, Kolombiya'nın daha önce attığı diplomatik adım da hatırlatıldı: Kolombiya, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs tarihinde İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Petro'nun açıklaması, bölgedeki insani krizin ve diplomatik gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi.