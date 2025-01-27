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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Yanıt: "Açgözlülüğün İnsanları Yok Edecek!"

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Donald Trump'ın suçlamalarına sert yanıt vererek, Kolombiya'nın bağımsızlık ve onur mücadelesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:07
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Yanıt: "Açgözlülüğün İnsanları Yok Edecek!"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönelttiği suçlamalara karşı net bir tavır sergiledi. Sosyal medya üzerinden Trump’a cevap veren Petro, "Senin petrolünü sevmiyorum. Açgözlülüğün insan türünü yok edecek," şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

Petro, ABD'nin Kolombiya devlet yetkilileri ve aile bireyleri için uyguladığı vize kısıtlamalarına gösterdiği tepkiyle de gündeme geldi. X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında, "ABD'ye seyahat etmeyi pek sevmiyorum, ama Washington'daki yaşam alanlarını görmek ilginçti. Orada siyahlar ve Latinler arasında gördüğüm barikatlar, birleşmeleri gerektiğini düşündürüyor," dedi.

Trump hakkındaki eleştirilerini sürdüren Petro, "Beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz, oysa ben öyle değilim. Ekonomik gücünüzle bizden bir darbe yapmaya çalışabilirsiniz ama hukukumla direneceğim," ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın Tarihi Vurgusu

Petro, Kolombiya'nın tarihine atıfta bulunarak, ülkesinin artık kuzeye değil, dünyaya açıldığını belirtti. "Kanımızda direnişçi siyahların izleri var. Kolombiya, Amerika'nın ilk özgür bölgesidir," dedi.

ABD'nin Panama Kanalı üzerindeki haklarına vurgu yapan Petro, "Bize asla hükmedemeyeceksiniz. Özgürlük haykıran savaşçılarımız var," şeklinde konuştu. Kolombiya’nın uluslararası ilişkilerini yeniden şekillendireceğini vurguladı.

Gümrük Vergisi Misillemesi

Petro, Trump’a meydan okuyarak, ABD’ye uygulanan yüzde 50 gümrük vergisini karşılayarak halkının tarımsal faaliyetlerine destek vereceğinin altını çizdi. "Kolombiya, bugünden itibaren tüm dünyaya kollarını açtı," dedi.

Latin Amerika'dan Destek

Bazı Latin Amerika liderleri Petro’ya destek verdi. Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ABD üslerinin kapatılabileceğine dair uyarıda bulunurken, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Petro'nun mücadelesini destekledi. Venezuela lideri Nicolas Maduro ise, Petro’ya dayanışma mesajı gönderdi.

Petro, yaptığı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler için bağımsızlık mücadelesinin önemini vurgulayarak, bölgedeki halkların bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

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