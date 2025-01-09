Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro'nun Yemin Törenine Katılmayacak

Petro'dan Maduro'nun Yemin Törenine Katılmayacağı Açıklaması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro‘nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını duyurdu. Petronun açıklamasına göre, 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimlerinin özgür bir şekilde gerçekleşmediği gerekçesiyle bu kararı aldı.

Seçimlerin Durumu Üzerine Yorum

Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Venezuela'daki son seçimler özgür değildi. Abluka altında özgür seçim olamaz. Özgür olmayan seçimleri tanıyamayız ve bu seçimlerin ablukasız bir şekilde yapılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela ile Diplomatik İlişkiler

Kolombiya ve Venezuela arasındaki 2 bin 219 kilometrelik kara sınırına atıfta bulunan Petro, "Kolombiya, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesmeyecek ve davet almadığı sürece bu ülkenin iç işlerine müdahale etmeyecek, ancak Kolombiya'daki insan hakları mücadelesinden yola çıkarak Venezuela'daki herkes için de bu haklara saygı gösterilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Muhalefetin Gözaltına Alınmasını Kınadı

Petro, ayrıca Venezuela'daki siyasi muhalif Enrique Marquez'in gözaltına alınmasını kınadı. Maduro’nun yemin töreninde Kolombiya’yı, Caracas Büyükelçisi Milton Rengifo temsil edecek.

Maduro'nun Seçim Zaferi

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi tarafından 29 Temmuz 2024'te duyurulan sonuçlara göre Nicolas Maduro, %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti. Aralarında ABD, İtalya ve Arjantin'in de bulunduğu birçok ülke, Gonzalez’i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanımıştı.