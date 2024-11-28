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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Paralı Askerliği Yasaklamak İstiyor

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'da paralı askerliğin yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 05:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 05:10
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Paralı Askerliği Yasaklamak İstiyor

Petro'dan Paralı Askerlik Yasağı Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinde paralı askerliğin yasaklanması gerektiğini belirterek bu konuda harekete geçileceğini duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, paralı askerlerin Kolombiya'da yasaklanması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'na bu konuya dair talimat vereceğini vurgulayan Petro, "Paralı askerlik Kolombiya'da yasaklanmalı. Askerler Kolombiya'da daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalı. Ancak yabancı şehirlerde para için dökülen genç kanların sorumluları da cezalandırılmalı" şeklinde konuştu.

Geri Dönüş Üzerine Çalışmalar

Cumhurbaşkanı, Afrika'ya kandırılarak götürülen çok sayıda Kolombiyalı olduğunu ve bu kişilerin geri dönmesi için çaba harcadıklarını da belirtti. Kolombiya'da genç yaştaki deneyimli askerlerin, belirli bir ücret karşılığında farklı ülkelerde paralı asker olarak görev yaptığı biliniyor.

Uluslararası Paralı Askerler

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başta Libya olmak üzere Ukrayna, Yemen ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinde Kolombiyalı paralı askerlerin yer aldığı belirtildi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında çok sayıda Kolombiyalı paralı askerin hayatını kaybettiği basına yansıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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