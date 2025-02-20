Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Rusya-Ukrayna Savaşında Tarafsızlık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'nın Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalma kararını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:08
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Rusya-Ukrayna Savaşında Tarafsızlık Vurgusu Yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Tarafsızlık Mesajı Verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız bir tutum benimsediğini açıkladı. Petro, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı değerledirme mesajında, bu kararın Latin Amerika hükümetlerinin çoğunluğu ile alındığını ifade etti.

Petro'nun Açıklamaları

Petro, "Bu savaş, Slav halkları dışındaki güçlerin silahlandırdığı kardeşlerin çatışmasıdır. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve Avrupa, kendilerini savaşa sürükleyen ABD tarafından ihanete uğruyor" dedi. Bunların yanı sıra, savaşta hayatını kaybeden yüzbinlerce genç Rus ve Ukraynalıya dikkat çekti.

"Ukrayna'nın zararına devam eden savaşın sona ermesi önemlidir" diyerek sürecin gerekliliğine vurgu yapan Petro, "Hiçbir zaman Rusya'yı ve tarihini aşağılamaktan yana olmadım, ancak dikkatli olmalıyız. Küresel sahnede yeni bir petrol ittifakı şekilleniyor. Eğer fosil yakıtlara dayalı siyasi güçler dünyaya hakim olursa, insanlık ve yaşam büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır" diye ekledi.

Petro, Açgözlülük ve Yaşam Arasındaki Çelişkiye Dikkat Çekti

Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Petro, sözlerini “Temel siyasi çelişki, ABD ile Rusya ya da ABD ile Çin arasında değil; açgözlülüğün gücü ile yaşamın gücü arasındadır" şeklinde tamamladı. "Açgözlülük büyük fosil sermayede ve her yerdedir; yaşam ise dünyanın tüm halklarında, kadınlarda ve doğadadır" diyerek, sürdürülebilir bir yaşam için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

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