Kolombiya'da 45 Asker, Yaklaşık 600 Kişilik Grup Tarafından Alıkonuldu

Kolombiya'nın güneybatısında operasyondan dönen 45 asker, El Tambo yakınlarında yaklaşık 600 kişilik bir grup tarafından alıkonuldu; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 08:28
Kolombiya'nın güneybatısında operasyondan dönen 45 asker, bölgede toplanan yaklaşık 600 kişilik bir grup tarafından durdurularak alıkonuldu.

Olayın gerçekleştiği yer ve sorumluluk iddiası

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo yakınlarındaki Los Tigres bölgesinde meydana geldi. Yerel kaynaklar, olaya ilişkin sorumluluğu "Carlos Patino" adlı silahlı grubun etkisi altındaki sivillerin üstlendiğini belirtiyor.

Ordu açıklaması ve soruşturma

Ordudan yapılan açıklamada, 45 askerin sivil kalabalık tarafından alıkonulduğunun teyit edildiği ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri, bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar yürütüyor ve benzer olaylarla daha önce de karşılaşılmıştı.

Askerlerin serbest bırakılması için girişimler

Askerlerin serbest bırakılması amacıyla Ombudsmanlık Kurumu ve sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi bekleniyor. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar takip ediliyor.

