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Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 17 Yaralı

Kolombiya'nın El Plateado köyündeki bombalı saldırıda 17 kişi yaralandı. Saldırıyı EMC üstlendi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 05:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 05:47
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 17 Yaralı

Kolombiya'da Saldırıyla İlgili Detaylar

Kolombiya'nın güneybatısındaki El Plateado köyünde düzenlenen bir bombalı saldırıda 17 kişi yaralandı. Cauca yönetim bölgesinde gerçekleşen bu olay, bir silahlı grubun gerçekleştirdiği saldırının ardından meydana geldi.

İnsansız Hava Aracı ile Düzenlenen Saldırı

Medyada çıkan haberlere göre, insansız hava aracı (İHA) kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda, saldırganlar askeri birliği hedef almasına rağmen sivil bir alanı vurdu. Yaralananların bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

EMC Üyeleri Suçlanıyor

Yerel kaynaklar, saldırının Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü olan Estado Mayor Central (EMC) üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Askeri Operasyon Başlatıldı

Olay sonrası Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cauca ve Narino bölgelerinde "Perseus" adını verdikleri geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. El Plateado köyünün de dahil olduğu operasyon, hava kuvvetlerinin desteğiyle sürdürülüyor.

Gustavo Petro'nun Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Petro, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgenin uluslararası kokain ticaretinin merkezi haline geldiğini belirtti. Saldırının ardından, "Bugün Plateado Kolombiya'dır. EMC’nin sivil nüfusu bombalaması bu operasyonu zorunlu kılıyor. Açgözlülüğü bırakın ve Kolombiya halkı için barış yapın." ifadelerini kullandı.

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