Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'ya Destek Yürüyüşü

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun çağrısıyla Kolombiya genelinde yapılan yürüyüşlerde reformlara destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:20
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'ya Destek Yürüyüşü

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun çağrısıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, hükümetin çıkarmak istediği reformlara destek vermek amacıyla bir araya geldi. Başta başkent Bogota olmak üzere birçok şehirde düzenlenen yürüyüşlerde, kalabalık gruplar ellerinde Kolombiya bayrakları ve Petro’nun posterleri ile hükümete olan desteklerini ifade etti.

Hükümetin hayata geçirmek istediği çalışma, sağlık, eğitim ve emeklilik reformlarına karşı çıkan Kongre’ye tepki gösteren protestocular, Petro yanlısı sloganlar attı. Bogota'daki Ulusal Park'ta toplanan yüzlerce kişi, müzik ve sloganlar eşliğinde tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Petro, ülkedeki temel problemlerin çözümü için halka başvurmaktan kaçınmayacaklarını belirtti. "Kolombiyalı siyasi sınıf, halkın gücünün ne anlama geldiğini unuttu" diyen Petro, "Halkın mağlup edildiği, aşağılandığı dönemler artık geride kaldı. Kolombiya halkına ihanet ettiler; bunu açgözlülükle, para için yaptılar. Sermaye sahiplerine satılan Kolombiyalı siyasi sınıf, halkın gücünün ne anlama geldiğini unuttu" ifadelerini kullandı.

Halkın yararına reformları onaylamayan Kongre üyelerinin görevde kalmaması gerektiğini savunan Petro, "Kongre üyeleri halkın çıkarına hizmet etmiyorsa, oradan uzaklaştırılmaları gerekiyor." dedi.

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de düzenlenen yürüyüşe katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, 8 Mart 2026’da yapılacak Kongre seçimlerine atıfta bulunarak, "Bu ülkede bir sonraki seçimlerde iyi bir karar vermek zorundasınız. Eğer mevcut Kongre'yi seçmeye devam ederseniz, halk sefalet koşullarına maruz kalmaya devam edecek" dedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protestolar olaysız bir şekilde tamamlandı.

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