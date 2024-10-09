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Kolombiya'da Gazze Saldırısının 1. Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Gazze saldırılarının 1. yılı ve Filistin soykırımı anmasında uluslararası destek vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 05:19
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 05:39
Kolombiya'da Gazze Saldırısının 1. Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi

Kolombiya'da Anma Programı Gerçekleştirildi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların 1. yılı ve Filistin halkına yönelik soykırım anması için bir etkinlik yapıldı. Etkinlik, Filistin'in Bogota Büyükelçiliği tarafından organize edildi ve çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve diplomatik temsilcileri katılım gösterdi.

Büyükelçi Almalk'ın Konuşması

Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk, konuşmasına İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında yaşamını yitiren binlerce Filistinliyi anarak başladı. Almalk, siyonistlerin uyguladığı zulmü geçmiş olaylarla destekleyerek, bugün birçok insanın Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükselttiğini vurguladı.

Büyükelçi ayrıca, İsrail'in binlerce masum Filistinliyi öldürmesine rağmen herhangi bir sorumluluk almadığını ifade ederek, insanlığın bu barbarlık karşısında bir seçim yapması gerektiğini belirtti. Almalk, Batı'nın erdem ve demokrasi söylemlerinin, İsrail’in hukuksuzlukları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Uluslararası Destek

Anma programında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da yaptığı saldırılar barkovizyondan katılımcılara sunuldu. Etkinliğe gelenler, Gazze saldırılarının 1. yılı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımın 77. yılı dolayısıyla Filistin Büyükelçisi Almalk'a ülkelerinin desteklerini iletti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının 1. yılı ve...

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının 1. yılı ve Filistinlilere yönelik soykırımı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk (fotoğrafta), konuşma yaptı.

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