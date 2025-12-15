Kolombiya'da mezuniyet otobüsü uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 20 yaralı

Kolombiya'nın kuzeyindeki Sucre bölgesine bağlı Tolu kasabasında düzenlenen mezuniyet kutlamasına katılan öğrencileri taşıyan bir okul otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Antioquia bölgesindeki Medellin kentinde bulunan Antiqueno Lisesi öğrencileri mezuniyetlerini kutlamak üzere Sucre'deki Tolu kasabasındaki etkinliğe katıldı. Kutlamanın ardından Medellin'e dönmek üzere yola çıkan otobüs, yolculuk sırasında Remedios kasabası yakınlarında uçurumdan yuvarlandı.

Resmi Açıklamalar ve Müdahale

Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada 1 otobüs şoförü ile 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini, toplamda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Julian, cansız bedenlerin helikopterle Medellin’deki Tıp Hukuk Enstitüsüne getirildiğini ve sürecin yürütülmesinde Medellin’deki Bello Belediye Başkanı Lorena Gonzalez ile yakın işbirliği içinde olduklarını aktardı. Ayrıca Bello'da, kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için bir anma töreni düzenlenerek mum ışığında birlik ve dayanışma gösterildi.

Kaza ile ilgili soruşturma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor; yetkililer olayla ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

