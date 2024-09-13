Kolombiya Devlet Başkanı Petro'dan Elon Musk'a Sert Eleştiriler

Gustavo Petro, Elon Musk'ı 'Nazi yanlısı' olarak tanımladı ve sosyal medya platformları hakkında eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:56
Kolombiya Devlet Başkanı Petro'dan Elon Musk'a Sert Eleştiriler

Petro'nun Eleştirisi ve Musk'ın Yanıtı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Elon Musk'ı sosyal medya platformu X'in sahibi olarak sert bir şekilde eleştirerek Nazi yanlısı ilan etti. Quindio yönetim bölgesinde yapılan konuşmada, son dönemde özellikle solcu Güney Amerikalı liderlerin hedefinde olan Musk'a dikkat çekti.

Musk'ın Sosyal Medyadaki Rolü

Petro, dünya çapındaki sosyal medya platformlarının en zenginler tarafından satın alındığını belirterek, "Elon Musk isimli Nazi yanlısı bir adam var" ifadesini kullandı. Ayrıca Musk'ın X'teki hesabını istediği an kapatma yeteneğine sahip olduğunun altını çizdi.

Venezuela'daki Politik Tartışmalar

Musk, siyasi yorumlarıyla dikkat çekerken, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gibi isimleri hedef alıyor. 53 yaşındaki iş insanı, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a destek açıklamış, Harris'i ise çeşitli eleştirilerle hedef almıştır.

Maduro ile Olan Gerilim

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde zafer kazanan Maduro, Musk'ı "Venezuela'nın baş düşmanı" olarak tanımlamıştır. Musk, bu seçimin hileli olduğunu öne sürerken, Maduro'dan gelen tepkiyle "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım!" şeklinde yanıt almıştır.

Hacker Saldırısı İddiaları

Maduro ayrıca, ülkedeki seçim sistemine yönelik hacker saldırısının arkasında Musk'ın olduğuna inandığını ifade etti. Musk ise, Maduro'ya yönelik yanıtında, düelloyu kazanması durumunda Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini ve onu uzaya gönderme teklifinde bulundu.

Sosyal Medya Üzerine Yasağımız

Öte yandan, Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz ay X platformuna yasal temsilci atanması için 24 saat süre tanıyarak erişimi yasaklama kararı aldı.

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