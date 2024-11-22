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Kolombiya, Netanyahu ve Gallant'ın Tutuklama Kararına Uygunluk Bildirdi

Kolombiya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama kararlarına uyacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:10
Kolombiya, Netanyahu ve Gallant'ın Tutuklama Kararına Uygunluk Bildirdi

Kolombiya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerine uyacağını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yapılan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin tanındığı vurgulandı. Kolombiya'nın bu kararları desteklediği belirtildi.

Açıklamada, "Kolombiya, sınırları içinde ve ötesinde barışa olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor. Kolombiya, Filistin halkının başına gelenler ve İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırım eylemleri karşısındaki tutumunu yineliyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da ifade ettiği gibi; Kolombiya her zaman barışı sağlamaya yönelik çabaları destekleyecek ve her türlü savaş eylemini reddedecektir." denildi.

Kolombiya hükümetinin çok taraflılık ilkelerine ve uluslararası hukuka olan bağlılığının altı çizilen açıklamada, UCM ve global düzeyde adaletin sağlanmasından sorumlu diğer kuruluşların kararlarına saygı duyulacağı ifade edildi.

UCM, yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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