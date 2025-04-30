Kolombiya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin İle İlgili BM Çalışmalarını Savundu

Kolombiya Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin İçin Destek Verdi

Kolombiya, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası aktörlerin yürüttüğü insani faaliyetlerin önemini vurguladı.

Temsilci Mauricio Jaramillo Jassir Açıklamalarda Bulundu

Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mauricio Jaramillo Jassir, duruşmada ülkesini temsil ederek, BM'nin Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi kuruluşların Filistin'deki çalışmalarına olan desteğini yineledi.

İsrail'in Baskıları Eleştirildi

Jassir, İsrail'in bu kuruluşlara yönelik artan baskı, saldırı ve kısıtlamalarının Filistin halkının temel hizmetlere erişimini ciddi şekilde engellediğini ifade etti. Bu bağlamda, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini UAD önünde hatırlattı.

UNRWA'nın Rolü Vurgulandı

Jassir, UNRWA'nın Filistin'de sağlık, eğitim, gıda ve barınma gibi temel hizmetlerin sağlanmasında ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının korunmasında vazgeçilmez bir rol üstlendiğini belirtti. Ayrıca, BM üyesi ve "işgalci bir devlet" olarak İsrail'in, BM Şartı ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına, özellikle de 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ne uygun olarak sivillerin korunması gerekliliğine dikkat çekti.

Kolombiya'nın İki Devletli Çözüm Vurgusu

Dışişleri Bakanı Jassir, Kolombiya'nın iki devletli çözüme olan bağlılığını yineleyerek, ülkesinin dış politikasının uluslararası hukuka saygı, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü ve Filistin halkının meşru haklarıyla dayanışma esasına dayandığını ifade etti.

Kolombiya, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası aktörlerin yürüttüğü insani faaliyetleri savunan açıklamada bulundu. Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UAD'de düzenlenen duruşmada, ülkeyi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mauricio Jaramillo Jassir (sağda) temsil etti.