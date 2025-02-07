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Kolombiya ve Çin Yeni Deniz Rotasıyla Ticaretini Güçlendiriyor

Kolombiya, Buenaventura'dan Şanghay'a yeni deniz rotası ekleyerek Çin ile ticaret ilişkilerini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:53
Kolombiya ve Çin Yeni Deniz Rotasıyla Ticaretini Güçlendiriyor

Kolombiya'dan Çin'e Yeni Deniz Taşımacılığı Rotası

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, ticaret ağını geliştirmek amacıyla Buenaventura limanından Çin'in Şanghay şehrine yeni bir deniz taşımacılığı rotası ilan etti. Kolombiya Ticaret Bakanı Luis Carlos Reyes, bu hattın Çin'in devlete ait gemi taşımacılığı ve liman işletmeciliği şirketi Cosco tarafından işletileceğini duyurdu.

Ticaret İlişkilerinde Önemli Bir Adım

Reyes, yeni deniz hattının açılışının Kolombiya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde çoka önemli bir adım olduğunu vurguladı ve bu durumu önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Çin'in Kolombiya Büyükelçisi'nden Değerli Yorum

Çin'in Kolombiya Büyükelçisi Zhu Jingyang, X platformunda yaptığı değerlendirmede bu gelişmeyi ''iyi haber'' olarak nitelendirdi. Kolombiya ve Çin arasındaki ilişkiler, Ekim 2023'te ''stratejik ortaklık'' seviyesine yükseltilmişti.

ABD'nin Artan Endişeleri

Bu gelişmeler, ABD'nin Güney Amerika'daki artan Çin etkisine yönelik endişelerini artırıyor. Bogota yönetimi, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların 27 Ocak'ta ülkeye inişine izin vermeyerek Washington'dan tepkiler aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Çin'in bölgede artan etkisini engellemek hedefiyle Latin Amerika ülkelerine ziyaretlerde bulundu.

Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini belirtti. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise, Panama'nın 2017'de yaptığı Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki anlaşmayı yenilemeyeceğini açıkladı.

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