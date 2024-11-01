Kolombiya ve Filistin Arasında Çevresel İşbirliği Anlaşması

Çevresel İşbirliğinde Önemli Adım

Kolombiya ve Filistin, çevresel işbirliğini artırmak ve bölgedeki çatışmaların ekolojik sonuçlarını ele almak amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Toplantıda Önemli Gelişmeler

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Kolombiya'nın Cali kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) çerçevesinde Kolombiya Çevre Bakanı Susana Muhamad ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki çevresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Filistin İçin Önemli Bir Anlaşma

Maliki, anlaşmanın Filistin için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kolombiya ile imzalanan bu anlaşma, çevreyi koruma çabalarımıza büyük bir katkı sağlayacak. Kolombiya'nın deneyimi ve uzmanlığı, sosyal ve çevresel alanlarda karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmemizde hayati bir rol oynuyor," dedi.

Teknik Uzmanlık ve Kapasite Transferi

Çevre Bakanı Muhamad, mutabakatın yalnızca teknik uzmanlık paylaşımını değil aynı zamanda çatışmanın çevre ve insan hakları üzerindeki etkilerini belgelemeyi amaçladığını vurguladı. "Bu işbirliği, Kolombiya Ulusal Çevre Sistemi'nden Filistin Çevre Kalite Kurumuna kapasite transferini de içerecek. Aynı zamanda teknisyenlerin sahada daha etkili çalışmalar yapmalarına yardımcı olacak," diye ekledi.