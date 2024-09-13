Kolombiya ve Türkiye'nin Diplomatik İlişkileri 65. Yılını Konserle Kutladı

65 Yıllık Dostluk Kutlandı

Kolombiya ve Türkiye arasındaki uzun soluklu diplomatik ilişkilerin 65. yılı, Ankara'da düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı. Etkinlik, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirildi.

Önemli Konuklar Bir Araya Geldi

Uygulama, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde yapıldı ve Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit ve diğer büyükelçiler katıldı. Konserde, Kolombiyalı şef Felipe Aguirre ve Limak Filarmoni Orkestrası sahne aldı.

Büyükelçi Riano'nun Mesajı

Büyükelçi Riano, etkinliğin başlangıcında katılımcılara teşekkür ederek, "Bu kutlamaya katılımınız, ülkeme yönelik dostluğun güvenilir bir göstergesidir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin giderek güçlendiğini vurguladı.

İkili Ticaret Hedefleri

Riano, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğini belirterek, bunu iki bölge için büyük fırsatlar sunan bir başarı olarak nitelendirdi.

Hoşgörü ve Barış Vurgusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkler, bütün medeni milletlerin dostlarıdır" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin uluslararası barış konusundaki çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Vizyoner Duruş ve İşbirliği

Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Selen Evcit, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler açılım politikası doğrultusunda ilişkilerin güçlendiğini belirtti. Diplomatic ilişkilerin tarihi 1959'a kadar uzandığını vurgulayarak, ticaret ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini geliştirme kararlılıklarını ifade etti.

Türk Misafirperverliği

Konserin şefi Felipe Aguirre, Türk halkının sıcak kanlı olduğunu belirterek, müziğin insanları bir araya getirdiğini vurguladı. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Limak Filarmoni Orkestrası ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu ekledi.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.