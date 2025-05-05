Kolombiyalı Çocuklar Galatasaray Tesislerini Ziyaret Edecek

Kolombiya'nın Cesar yönetim bölgesinde yaşayan 11 çocuk, mayıs ayında Galatasaray tesislerini gezmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ankara Büyükelçiliği ile Galatasaray Kulübü işbirliğiyle düzenlenen programın detaylarına yer verildi. Programa göre, Aguachica kasabasında yaşayan çocuklar, İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak.

Ziyaret kapsamında, çocuklar Galatasaray tesislerini gezmenin yanı sıra, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı futbolcular Davinson Sanchez ve Carlos Cuesta ile antrenman yapma fırsatı elde edecekler.

Bu program, Kolombiya'nın "Kültür ve Spor Diplomasisi Girişimi" çerçevesinde hayata geçiriliyor. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Değişim Koordinatörü Camilo Vizcaya, programın birçok boyutunu vurgulayarak, "Galatasaray ile spor eğitimi, gençlerin Türkiye'yi tanıması için kültürel bileşen ve ikili ilişkileri güçlendirecek diplomatik boyut." değerlendirmesinde bulundu.

Vizcaya, Galatasaray'da Kolombiya'yı temsil eden futbolcuların çocuklara büyük ilham verdiğini belirterek, "Vatandaşlarının uluslararası bir takımda başarı elde ettiğini görmek onlar için çok değerli." dedi.

Programa katılacak olan 15 yaşındaki Angel David Osorio Barrio, "Sahada olmanın en sevdiğim yanı topa sahip olmanın, pas vermenin, gol atmanın heyecanını hissetmek. Davinson Sanchez gibi milli yıldızımızın oynadığı Galatasaray'da antrenman yapacak olmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek." şeklinde konuştu.

Aguachica Belediyesi Spor Koordinatörü Jorge Camargo ise bu ziyaretin bölge için tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın yurt dışında böyle bir deneyim yaşaması büyük bir fırsat. Bu yalnızca sportif değil, aynı zamanda kişisel gelişim açısından da değerli bir değişim süreci olacak." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Cesar yönetim bölgesinde yaşayan 11 çocuk, mayıs ayında Galatasaray tesislerini gezmeleri için Türkiye'ye gönderilecek.

Kolombiya'nın Cesar yönetim bölgesinde yaşayan 11 çocuk, mayıs ayında Galatasaray tesislerini gezmeleri için Türkiye'ye gönderilecek.