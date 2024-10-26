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Komel Partisi Seçimlerde Hile İddiasıyla Meclisi Boykot Edecek

Komel Partisi, IKBY seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle mecliste yer almayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:03
Komel Partisi Seçimlerde Hile İddiasıyla Meclisi Boykot Edecek

Komel Partisi Seçimleri Boykot Ediyor

Irak'taki Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel), 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen IKBY milletvekili seçimlerinde hile yapıldığı iddialarıyla meclis boykotu kararı aldı.

Ali Bapir'den Açıklama

Komel lideri Ali Bapir, düzenlediği basın toplantısında seçimlerin adilliği konusunda ciddi şüpheler olduğunu ifade etti. Bapir, partisi olarak IKBY meclisine katılmayacaklarını belirtti. Bapir, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini ve hile bulunduğunu belirten belgeleri toplayacaklarını da vurguladı.

Diğer Partilerin Tepkisi

Komel'in yanı sıra,Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava), Halwest Hareketi, Goran Hareketi ve Halk Cephesi de seçim sonuçlarıyla ilgili benzer hile iddialarında bulundu. Bu siyasi partiler, onlarda meclis boykotunu gündeme getiren açıklamalarda bulundu.

Seçim Sonuçları

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre: KDP 809 bin 197, KYB 408 bin 141, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 116 bin 981, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 64 bin 710, Halwest Hareketi 55 bin 775, Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran 11 bin 621 oy almıştır.

Meclisteki Sandalye Dağılımı

Seçim sonuçlarına göre, 100 sandalyeli mecliste; KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest Hareketi 4, Halk Cephesi 2 ve Goran 1 sandalye ile temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra Kürdistan İttifakı Grubu da 1 sandalye kazanmıştır.

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