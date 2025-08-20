Komşu Anne Pilot Eğitimleri Sürüyor: Ev Temelli Çocuk Bakımında Yeni Adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocukların korunması ve nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması hedefiyle hayata geçirilen "Komşu Anne" projesinin pilot eğitimleri devam ediyor. Proje, ev ortamında sağlanan bakım hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Projenin Amacı ve İşbirlikleri

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınması doğrultusunda önleyici ve destekleyici çalışmalara devam ediliyor. Bakanlık, Aile Yılı kapsamında çocuk, kadın ve ailelere yönelik hizmetleri güçlendirmek amacıyla paydaş kurumlarla işbirliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, UNICEF işbirliğinde yürütülen "Nitelikli Çocuk Bakıcıları Aracılığıyla Ev Temelli Çocuk Bakım Hizmet Modeli Geliştirme Projesi" (diğer adıyla "Komşu Anne") çalışmaları başlatıldı. Uluslararası uygulamalarda "Childminding" olarak adlandırılan ve Türkçeye "Komşu Anne Uygulaması" olarak çevrilen bakım modelinde, birden fazla çocuğun bakıcının kendi evinde sağlanması hedefleniyor.

Pilot Eğitimlerde Son Durum

Projeyle, çalışan ebeveynlerin çocuklarına nitelikli, eğitimli bakıcılar aracılığıyla hizmet sunulması ve çocuk bakım hizmetinin ev temelli yürütülmesi esas alınıyor. Böylece ailelerin iş ve aile yaşamı arasındaki uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

Pilot uygulamanın eğitim aşamasında, Ankara ilinde 22 kişi eğitimlerini tamamladı. İstanbul'da ise 11 eğitici adayı ve 16 komşu anne adayı mesleki açıdan güçlendirmeye yönelik eğitim programı 18 Ağustos'ta başlatıldı.

Eğitim İçeriği ve Katılım Şartları

Projede, Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış kişiler arasından seçilecek Komşu Anneler'in; temel çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında sertifikalarının bulunması gerekecek.

Proje, uluslararası örnekler ve Türkiye'deki akademik çalışmalar ışığında, ev temelli ve nitelikli çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

