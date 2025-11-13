Komutan Vedat Kültür ile 2025-2026 Hedefleri: Yüzüncü Yıl Derneği'nden Nezaket Ziyareti

Yüzüncü Yıl Derneği'nden Komutan Vedat Kültür'e Nezaket Ziyareti

Yüzüncü Yıl Tarih, Kültür, Sanat ve Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Kütahya İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Vedat Kültür’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Anlamlı günde taziye ve dayanışma

Ziyaret, şehit haberlerinin geldiği anlamlı bir günde gerçekleşti. Dernek yöneticileri, Albay Vedat Kültür’e başsağlığı dileklerini ileterek şehitler için taziyelerini sundu ve birlik mesajı verdi.

2025-2026 sezonu projeleri ve iş birliği

Görüşmede dernek yetkilileri, yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. 2025-2026 sezonu için planlanan yeni projeler detaylı olarak tartışıldı ve bu projeler kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma imkanları ele alındı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, dernek ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı arasında bazı projelerde iş birliği yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Taraflar, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin güçlendirilmesi için ortak adımlar atma kararı aldı.

Teşekkür ve kapanış

Yüzüncü Yıl Tarih, Kültür, Sanat ve Fotoğraf Derneği yöneticileri, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için Jandarma Albay Vedat Kültür ve tüm personele teşekkür etti.

KOMUTAN VEDAT KÜLTÜR İLE YENİ YIL HEDEFLERİNİ GÖRÜŞTÜLER