Konak Belediyesi Operasyonu: İZ-TARIM İhalesinde 2 Tutuklama

Konak Belediyesi’nin iki ihalesine ilişkin yürütülen soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve İz-TARIM yapım işi soruşturmasında 2 kişi tutuklandı.

İhbar ve Başlatılan Soruşturma

Soruşturma, İz-TARIM yapım ihalesinde usulsüzlük iddiasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tevdi raporu ile Konak Belediyesi’nde Avrupa Birliği destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesine ilişkin bir belediye çalışanının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Operasyon ve Gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir ve Erzincan’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Konak Belediyesi AR-GE Müdürü Kamuran Bülent K., eski İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi Murat O. ile birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılığa tutuklama talebiyle sevk edildi.

Karar, İtiraz ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan K.B.K., D.K. ve A.İ., sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararda, şüpheli K.B.K. tarafından Konak Belediye Başkanlığı hesabına yapılan 209.933 TL havalenin gösteren dekontun değerlendirmeye alındığı bildirildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin tutuklu yargılanmaları talebiyle karara itiraz etti.

Ayrıca, İZ-TARIM’daki yapım işiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Yüklenici Firma Kanuni Temsilcisi O.Ö. ile eski İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi M.O., İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

KONAK BELEDİYESİ (ARŞİV)