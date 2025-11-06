Konak'ta durdurulan şahıs 22 yıl hapisle aranan firari çıktı

Polis şüphesi yakalamayı getirdi

İzmir’in Konak ilçesinde, devriye ekipleri dün durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada şahsın geçmişine ilişkin önemli bulgular elde edildi.

Durdurulan şahsın F.C. (33) olduğu tespit edildi. Sorgulama sonucunda, F.C.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 bin lira adli para cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan F.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

