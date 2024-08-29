Kongo'da M Çiçeği Salgını: Ölüm Sayısı 610'a Ulaştı

Kongo'da M Çiçeği Salgını Ciddiyetini Koruyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) M çiçeği (mpox) salgını sonucunda ölü sayısının 610'a çıktığı bildirildi. KDC Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, geçen hafta 35 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Salgın Hızı Artıyor

Yılbaşından bu yana M çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 610'a ulaştığı, şüpheli vakaların sayısının ise 18 bine yaklaştığı ifade edildi. KDC'deki vakaların %75'inin 10 yaş altı çocuklar arasında bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, okulların açılmasıyla birlikte salgının yeniden artabileceği endişesini gündeme getiriyor.

M Çiçeği Virüsü ve Bulaşma yolları

M çiçeği virüsü, genellikle kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşmaktadır. Vücut döküntülerine dokunmanın yanı sıra, bu döküntülerle teması olan giysi ve eşyaların kullanımı, virüsün yayılmasında etkili olmaktadır.

Virüsün belirtileri, enfekte olduktan sonraki 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkmakta olup, genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk ve ciltte oluşan kabarcıklar şeklinde kendini göstermektedir. Şu anda özel bir tedavi yöntemi bulunmamakta, hastaların tedavisi genellikle antiviral ilaçlarla yapılmaktadır. Vakaların çoğu hastalığı hafif geçirmekte ve birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Bir not olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılında "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" adını, ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.