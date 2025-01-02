Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 13 Asker İdam Cezasına Çarptırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çarpıcı Mahkeme Kararı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), isyancı gruplara karşı verilen mücadelede cephe hattında görev yapan 13 asker, savaştan kaçma suçlamasıyla ölüm cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Süreci ve Sonuçlar

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’daki Butembo Askeri Mahkemesi'nde 23 asker, çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Bu suçlamalar arasında savaştan kaçma, mühimmat saklama, tecavüz girişimi, hırsızlık, emir ihlali ve sivilleri öldürme yer alıyor.

Mahkeme, savaştan kaçtığına hükmettiği 13 asker hakkında idam cezası kararı verirken, 4 askeri 2 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırmış ve 6 askeri beraat ettirmiştir.

Doğu Kongo'daki Zorlu Koşullar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların saldırılarında, 2014 yılından bu yana binlerce sivilin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. KDC'nin doğu sınırı, Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarını içerirken, bu bölge 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne olmaktadır.