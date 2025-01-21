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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 600 İsyancı Silah Bıraktı

KDC'de Zaire Öz Savunma Grubu'na bağlı 600 isyancı silah bırakarak barışa bir adım daha attı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:04
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 600 İsyancı Silah Bıraktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ituri eyaletinde faaliyet gösteren Zaire Öz Savunma Grubu üyesi 600 isyancı, düzenlenen törenle silah bıraktı. Bu anlamlı olay, Ituri'nin Mabanga köyünde gerçekleştirildi.

Haberlere göre, tören sırasında isyancılar, ellerindeki silah ve mühimmatı yetkililere teslim etti. Bu adım, bölgedeki çatışmalara son verme yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarına göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yaklaşık 24 trilyon dolarlık değerinde yer altı rezervine sahip. Ülke, gümüş, bakır, kobalt, altın, koltan ve elmas gibi birçok kıymetli madeni barındırıyor. Ancak, KDC hükümeti, yaklaşık 20 yıl boyunca, bu değerli madenlerin kontrolünü elde etmek ve bölgede kararlılığı sağlamak için silahlı gruplarla yoğun bir mücadele içinde.

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