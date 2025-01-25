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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gençlere Orduya Katılma Çağrısı

KDC Başbakan Yardımcısı Jean-Pierre Bemba, artan gerginlikler sonrası gençleri orduya katılmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:50
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gençlere Orduya Katılma Çağrısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gençlere Orduya Katılma Çağrısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Başbakan Yardımcısı ve İletişim Bakanı Jean-Pierre Bemba, ülkenin doğusunda artan gerginlikler karşısında Kongolu gençlere orduya katılma çağrısında bulundu. Bemba, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubunun son haftalardaki şiddetli saldırılarını kınadı.

M23 ve Ruanda’ın Rolü

Bemba, M23 isyancı grubunun arkasında komşu Ruanda’nın bulunduğunu iddia ederek, Ruanda ve M23’ün eylemlerinin uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirtti. Ordunun, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını vurgulayan Bemba, "Mevcut zorluklarla başa çıkmak ve güçlü, birleşik bir ulus inşa etmek için kolektif seferberlik esastır" dedi.

Vatan Savunması Ortak Sorumluluktur

Bemba, vatan savunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade ederek gençlere şu çağrıyı yaptı: "Ülkemizin toprak bütünlüğünün korunmasına ve ülkemiz için istikrarlı ve müreffeh bir geleceğin inşasına aktif olarak katkıda bulunmak için orduya katılın".

Son Durum: 400 Binden Fazla Yerinden Edilme

KDC’nin doğusunda, son haftalarda birçok stratejik yerin kontrolünü ele geçiren M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Ülkede, isyancı gruplar ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. M23’ün saldırılarını artırması, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutmasına neden oldu.

M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlattığı saldırılar, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize yol açmış durumda. KDC, topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise tüm bu iddiaları reddetmektedir.

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