Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırıda 55 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Acı Olay: 55 Sivil Öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, CODECO adlı isyancı grubun saldırısında, ilk belirlemelere göre, 55 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletinin Djugu bölgesindeki birkaç köyde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırılarda ağır silahlar kullanıldığı belirtiliyor.

Saldırının ardından, isyancılar birçok evi ateşe verip bölgeden uzaklaştı. 2019'dan bu yana CODECO'nun saldırıları yoğunlaşarak devam etmekte ve bu süre içinde binlerce sivil hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi yerinden edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, CODECO'yu savaş suçları işlemekle suçluyor. Grubun, katliam, yağmalama, tecavüz ve fidye amaçlı adam kaçırma gibi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği rapor ediliyor.

KDC'nin doğu bölgesi, 20 yıldır madenlerin kontrolü için süregelen çatışmalara ve silahlı grup saldırılarına sahne olmaktadır. Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu bu alanda, güvenlik durumu giderek kötüleşmektedir.