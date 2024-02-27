Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar ile ordu arasındaki çatışmalar halkı göçe zorladı: Bir haftada 135 bin kişi evlerinden ayrıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yaşanan çatışmalar, Goma bölgesindeki siviller için büyük bir tehdit oluşturuyor. Norveç Mülteci Konseyi (NRC), şubat ayının başında ordu ve silahlı gruplar arasındaki şiddet olayları yüzünden yaklaşık 135 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini duyurdu.

Çatışmaların gıda güvenliğini tehdit ettiği Goma bölgesinde, insanların açlıktan ölmesinden korkuluyor. Norveç Mülteci Konseyi, çatışmalar yüzünden gıda bulmanın zorlaştığını ve gıda fiyatlarının yükseldiğini bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda, Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınır komşusu olan bölge, 20 yıldan fazla bir süredir silahlı grupların hedefi haline geldi. Bölgedeki altın ve kobalt gibi değerli madenler, ADF, M23 gibi isyancı örgütlerin çatışmalarına neden oluyor.

M23 isyancılarının KDC’nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Goma kentini ele geçirme çabaları son iki haftada yoğunlaştı. Bu saldırılarda çok sayıda sivil ve asker öldü, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ruanda’nın M23’e yardım ettiği iddia edilen KDC ile Ruanda arasında savaş tehlikesi belirdi. KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda’yı M23’e destek olmakla itham ederken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise bu suçlamaları yalanlayarak KDC Cumhurbaşkanı’nın Ruanda’yı hedef göstererek kendi sorumluluğunu unuttuğunu ifade etti.