Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 ve Ruanda'ya Karşı Protestolar Patlak Verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Geniş Ölçekli Protestolar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar gerçekleştirildi.

Göstericiler Fransa Büyükelçiliğine Saldırdı

Kinşasa'nın çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23'ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'yı kınadı. "M23'e hayır, Ruanda'nın müdahalesine son" ve "egemenliğimize saygı" gibi sloganlar atan protestocular, hükümete ulusal güvenliği sağlama ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruma çağrısında bulundu.

Protestocular, Kinşasa’da bulunan Fransa Büyükelçiliğinin bazı kısımlarını ateşe verdi. Bu sırada güvenlik güçleri, protestolar sırasında güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldı.

Doğuda Süren Çatışmalar ve Etkileri

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemi kullanılamaz hale getirmişti.

Uluslararası Gerilim ve İddialar

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda ise bu iddiaları reddediyor. M23'ün saldırıları, KDC ile Ruanda arasında diplomatik gerginliğe yol açtı; KDC, 26 Ocak'ta Ruanda'daki tüm diplomatlarını geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmişti.

Diğer adıyla Kongo Devrim Ordusu olan M23, 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğmuş olup, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.