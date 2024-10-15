Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mpox Virüsüne Karşı Aşılama Kampanyası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, M çiçeği (Mpox) virüsüne karşı önemli bir aşılama kampanyası başlatıldı.

Aşılama İlerlemesi

KDC Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim'de Kuzey-Kivu'nun merkez şehri Goma'da başlayan kampanyada şu ana kadar toplam 14 bin 180 kişinin aşılandığını açıkladı. Kampanyanın hedefi, 2,5 milyon kişiye aşı uygulamak.

Mpox Virüsünün Etkileri

Bazı mekanlarda görülen ve ciddi sonuçları olan Mpox virüsü, bu yıl KDC'de yaklaşık 5 bin doğrulanmış vaka ile birlikte, 620'den fazla can kaybına yol açtı. Virus, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler

Mpox virüsünün bulaşması, vücut döküntülerine doğrudan temas, enfekte giysi veya eşyaların kullanımı ve vücut sıvılarıyla temas gibi yollarla gerçekleşiyor. İlk belirtiler, virüsün bulaşmasından 5 ila 21 gün sonra, yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, şişmiş lenf bezleri ile kendini gösteriyor. Ayrıca, ciltte su çiçeğine benzeyen kabarcıkların oluşması söz konusu.

Tedavi Yöntemleri

Hastalığın özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, mevcut vakalar genellikle antivirallerle tedavi ediliyor. Çoğu hasta, hastalığı hafif geçirip birkaç hafta içinde iyileşiyor.

DSÖ'nün İsim Değişikliği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı" yerine, 2022 yılında "mpox" terimini kullanmaya başlamıştı. Bu değişiklik ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle gerçekleşti.