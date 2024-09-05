Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 Bin M Çiçeği Aşısı Gönderildi

M Çiçeği Aşısı KDC'ye Ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği (mpox) virüsünün yaygın olduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) toplamda 99 bin doz M çiçeği aşısının gönderildiğini duyurdu. Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden aşıların KDC'ye ulaştığına dair bir paylaşımda bulundu.

Aşıların Önemi ve Gelecek Destek

Genel Direktör Ghebreyesus, aşıların ulaşmasının "çok iyi bir gelişme" olduğunu vurguladı ve "Bu hafta sonu 101 bin ilave doz aşı daha KDC'ye teslim edilmesi bekleniyor." dedi.

DSÖ ve ortakları, KDC hükümetinin vaka tespiti, temas takibi, hedefli aşılama ve toplumun bu mücadeleye katılımı için kapsamlı bir sağlık acil durum müdahalesine destek veriyor. Ghebreyesus, Avrupa Birliği'ne dayanışma ve aşı paylaşımı için teşekkür etti.

M Çiçeği Virüsünün Özellikleri

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan ya da enfekte bireylerden bulaşır. Vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi ve havluları kullanmak, ayrıca vücut sıvılarıyla temas, virüsün bulaşmasının başlıca nedenlerindendir.

Virüsün belirtileri, enfeksiyondan sonra 5 ila 21 gün içerisinde ortaya çıkabilir ve genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeği benzeri kabarcıklar ile kendini göstermektedir. Özel bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, tedavi süreci antiviral ilaçlarla desteklenmektedir. Genellikle vakaların çoğu hastalığı hafif şekilde geçirip birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Önemli bir not olarak, DSÖ, 2022 yılında "maymun çiçeği hastalığı" ismini ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir. DSÖ, M çiçeği virüsünü 14 Ağustos'ta "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmiştir.