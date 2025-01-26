Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda’daki Diplomatik Temsilcilerini Geri Çekti

Kongo, Ruanda’daki Diplomatik Temsilcilerini Geri Çağırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda'nın isyancı gruplara destek verdiği iddiasıyla bu ülkedeki tüm diplomatlarını geri çağırdı. KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruanda hükümetine gönderilen bir nota ile Kinşasa’daki Ruanda Büyükelçiliğinin tüm diplomatik ve konsolosluk faaliyetlerini 48 saat içinde durdurması talep edildiği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada 25 Ocak'ta Kigali'deki KDC Büyükelçiliğinde görevli diplomatların geri çekildiği ifade edildi.

Ruanda’nın Tepkisi

Ruanda Hükümet Sözcüsü Alain Mukuralinda, KDC’nin bu adımını, "durumu iyileştirme amacı taşımayan ve gerilimi artırıcı bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Şiddetli Çatışmalar ve İnsanî Kriz

KDC’nin doğusunda, son haftalarda 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle, yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

M23, son dönemlerde saldırılarını artırarak birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdi.

Kriz ve Geçmişteki Gerginlikler

KDC ile Ruanda arasındaki bugünkü krizin temel sebeplerinden biri olarak M23 grubu öne çıkıyor. M23, Kasım 2021'de yeniden saldırılara başlamasıyla, binlerce sivilin göç etmesine ve büyük yıkıma sebep oldu. KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'de Ruanda’yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise bu iddiaları reddetti.

KDC, bu duruma tepki olarak Ekim 2022'de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı. Ruanda, ayrıca 19 Ocak 2023’te KDC'yi, yabancı paralı askerleri toplamakla suçladı. Bu çatışmalar, iki ülke arasında gerginliğin artmasına neden oldu.

M23 ve Kongo'nun Geçmişi

23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Kongo Devrim Ordusu olarak da bilinir ve Ruanda’yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.