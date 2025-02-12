Kongre Üyesi Grace Meng'den Musk'a NASA Erişimi Engelleme Çağrısı

Kongre Üyesi Grace Meng'den Elon Musk'a Tepki

ABD'de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Grace Meng, SpaceX'in sahibi ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk'ın, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) erişiminin engellenmesi için çağrıda bulundu.

Mektup ve Endişeler

Meng, NASA'ya vekaleten başkanlık yapan Janet Petro'ya yazdığı mektupta, Musk ve DOGE ekiplerinin NASA'ya erişimine dair endişelerini dile getirdi. Mektupta, Musk'ın, 20 Ocak'tan bu yana birçok hükümet kurumu ve ofisine "neredeyse serbest erişimi" olduğunu vurguladı.

Meng, Musk'ın NASA'ya erişiminin "milyarlarca dolarlık çıkar çatışmasına yol açabileceğini" ileri sürdü. Bu durumun, seçmenlerin Washington'da olmasından korktuğu yolsuzluk ve hükümet ile sanayi arasındaki yakınlaşmalara neden olabileceğini ifade etti.

Musk'ın Erişimine Dair Endişeler

Ayrıca Meng, Musk'ın NASA'daki erişiminin onun şirketi SpaceX'e "fayda sağlayacak bilgileri içerden sağlamasına" neden olabileceğini belirtti. Musk'ın olası bir NASA ziyareti durumunun "oldukça uygunsuz" olacağını vurguladı.

İş Dünyası ve Hükümet Arasındaki İlişkiler Tartışma Konusu

Meng, mektubunda, Musk ile personelinin NASA karargahına erişiminin engellenmesi çağrısında bulunarak "NASA'nın hiç değilse iç, siyasi ya da özel bilgilerin ifşa edilmemesi için açık temel kurallar koymasını" talep etti.

2021 yılının 20 Ocak tarihinde, Donald Trump döneminde "federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan DOGE, Musk'ın hükümet kurumlarına erişimi ve bu kurumlar üzerindeki etkisi ile ilgili tartışmalar ülke genelinde devam etmektedir.