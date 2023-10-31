Konut satışlarına yeni düzenleme: GİB'den kısıtlama kararı çıktı

GİB tarafından paylaşılan son haberlere göre konut satış tutarları 2 katına kadar yükseltildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİB KONUT SATIŞLARINDAKİ KISITLAMA

Yabancılara vatandaşlık verilmesi için konut satışında alt sınır geçtiğimiz sene 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmişti. 16 Ekim tarihi itibariyle yabancıların ikamet izni alması için alacağı taşınmazlarda 75 bin dolar alt sınır 200 bin dolara yükseltildi. Gayrimenkul Uzmanı Dr. Mustafa Koçak alt limitlerle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Satın alma tarihi 16 Ekim ve sonrasında olan taşınmazlar üzerinden taşınmaz amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda tapu üstündeki satış bedelinin bütün şehirler için tapu alındığı gündeki Merkez Bankası döviz satış kuru kapsamında asgari 200 bin dolar karşılığı TL olması şartı aranacak. 16 Ekim tarihi itibariyle edinilecek tapularda taşınmaz değerleme raporu kabul edilmeyecek ve tapu üstündeki satış bedeli esas alınacak. Yeni uygulama için başvuru türü fark etmeyecek.





Edinme tarihi 16 Ekim tarihi öncesi olan taşınmazlar üstünden yapılacak başvurular yeni düzenleme kapsamında olmayacak. 26 Nisan 2022 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihine kadar alınan taşınmazlarda büyük şehirler için 75 bin dolar, diğer şehirler için 50 bin dolar şartı aranmaya devam edecek ve başvuru için değerleme raporu istenecek.' 13 Haziran 2022 tarihinden sonra yapılan düzenleme sonrasında 400 bin dolar değerinde taşınmaz satın alan yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabiliyor. Vatandaşlık için gerekli olan fiyat Eylül 2018 tarihinden itibaren 1 milyon 250 bine düşmüş, gelen tepkiler sonrasında geçtiğimiz sene 400 bin dolara yükseltilmişti. Yabancıların konut alımları Eylül ayında yüzde 42 azaldı ve 2 bin 930 konutla sınırlı kaldı. Bu dönemde toplam konut satışı içinde yabancılara yapılan satış payı yüzde 2.9 olarak paylaşıldı. Ocak ve Eylül dönemlerinde yabancılara yapılmış konut satışlarında yüzde 43.5 oranında bir azalma yaşandı ve 28 bin 64 konut yabancılara satıldı. 2018 ve 2022 seneleri arasında senelik ortalama 50 bin konut satıldı. 2020 Haziran ayında yabancılar tarafından alınan konut sayısı ertesi sene Haziran ayına göre yüzde 185 artış gösterdi ve 4 bin 826 olarak belirlendi. 2021 senesinin ilk 6 ayında satılan konut sayısı 20 binden fazla oldu. Yabancılara yapılan konut satışı 2022 senesinde rekor kırdı ve 2019 senesinde 46 binken 2022 senesinde 68 bine yükseldi.