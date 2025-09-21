Konya Akşehir'de Bermende Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Konya'nın Akşehir ilçesi Bermende Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Konya Büyükşehir, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:20
Konya'nın Akşehir ilçesinde, Bermende Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen sebeple başladığı bildirildi.

Müdahale ve sevk edilen ekipler

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmalarına başlandı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

