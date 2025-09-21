Konya Akşehir'de Bermende Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Konya'nın Akşehir ilçesinde, Bermende Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen sebeple başladığı bildirildi.
Müdahale ve sevk edilen ekipler
İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmalarına başlandı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.
