Konya Beyşehir'de Trafik Kazaları: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Üçpınar Mahallesi'nde çöp konteynerine çarpma

Beyşehir-Konya kara yolunun Üçpınar Mahallesi yakınlarında, yabancı uyruklu Udey İ'nin kullandığı 07 AVS 523 plakalı otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Udey İ hayatını kaybetti.

Otogar kavşağında üç tekerli motosiklet devrildi

Otogar kavşağı yakınlarında meydana gelen diğer kazada, üç tekerli motosikleti kullanan N.A. (83) seyir halindeyken devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.