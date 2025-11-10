Konya Büyükşehir Yenilenen Şehit Aileleri Derneği Binasını Dualarla Açtı

Konya Büyükşehir Yenilediği Şehit Aileleri Derneği Binasını Dualarla Açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Konya Şehit Aileleri Derneği binasının açılışı dualarla gerçekleştirildi. Törene devlet ve askeri erkân ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Recep Pekdemir’den teşekkür

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, derneğin 1994 yılında kurulduğunu hatırlatarak, önceleri çok küçük bir alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Pekdemir, "O günden bugüne kadar maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay: "Ne yapsak sizin hakkınızı ödeyemeyiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehit ailelerinin bir isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir araya geldiğimiz, hatim duaları icra ettiğimiz ve bizi de misafir ettiğiniz bu güzel mekanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gönlümüz çok daha fazlasını yapmak istiyor. Biraz önce annelerimiz teşekkür etti, ben de ‘görevimizi yerine getiriyoruz’ dedim. Ne yapsak sizin hakkınızı ödeyemeyiz, belediyeler olarak Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerle birlikte olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Altay, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, "Cumhurbaşkanımız her seferinde, ‘şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek herhangi bir işin içinde bugüne kadar olmadık bundan sonra da olmayız’ diye ifade ediyor. Allah’ın izniyle bu süreci de başarıyla yürüteceğimize de inanıyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Binanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözleriyle görüşünü paylaştı.

Komutan ve siyasetçilerin mesajları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, "Buranın en anlamlı şekilde şehit ailelerimiz için tahsisi bizi mutlu etti. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen tüm değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimizin yeri hem kalbimizin içinde hem başımızın üstünde. Onların yeri sadece binaların içini doldurmakla doldurulmaz. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehit ailelerimizin değerinin her geçen gün daha da anlaşılarak ama başka hiçbir şehit ailemizi buraya kayıt etmeyerek, terörsüz, barış içerisinde, huzur içerisinde böyle buluşabileceğimiz, özgürce dalgalanan al bayrağımızın altında özgürce buluşabileceğimiz huzurlu bir süreç diliyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise, "Her şeyin en güzeline layıksınız. Şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde bu ülkede yaşıyoruz. Kahramanca savaşan yiğitlerimizin sayesinde bu memlekette yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Bizim ülkemizin bağımsızlık destanı şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz kanlarıyla yazıldı. Bu aziz vatan hepimiz için kutsal. Taşıyla, toprağıyla aziz şehitlerimizin kanlarıyla kazanılmış bir vatan. Onların geride bıraktıkları da bizlere, devletimize emanet. İşte bugün bu bina da şehitlerimize olan minnet ifademizin küçük bir nişanesi" dedi.

Açılış ve katılım

Konuşmaların ardından tarihi binanın açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışa; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Arı, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkan Vekili Mehmet Atasağun ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Yenileme çalışmasının kapsamı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bakım-onarım çalışmaları kapsamında bina genelinde çatıdan zemine, iç ve dış cephelerden tüm tesisat sistemlerine kadar kapsamlı yenileme gerçekleştirildi; yapı fonksiyonel ve estetik olarak güncel hale getirildi.

