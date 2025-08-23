Konya Çumra'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olayın Ayrıntıları

Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesindeki bir çiftlikte, yabancı uyruklu S.İ. (32) ile eşi N.İ. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.İ., eşini sopayla darbetti. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde N.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.